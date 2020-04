VIDÉO - Des sonneurs de cornemuse de la Somme jouent le soir au balcon en hommage aux soignants

On a pris l'habitude désormais d'applaudir les soignants tous les soirs à 20 heures à la fenêtre, mais dans la Somme, ce sont désormais des notes de cornemuse qui s'élèvent des balcons et des cours des maisons. Une vingtaine de sonneurs de cornemuse du Samarobriva Pipes and Drums, l'association de passionnés de cornemuse qui participe habituellement aux commémorations de la bataille de la Somme, pendant la Première guerre mondiale, ont décidé de jouer tous les mercredi et samedi, à 19h16 exactement, chacun dans son jardin ou à la fenêtre de leur domicile, où ils sont confinés.

"Une cornemuse, ça s'entend à 4 km"

"On règle les bourdons sur 470 mégahertz, et une fois que le son est bon, on se met dehors, et on fait profiter le voisinage !", explique Pascal Lebeau, sonneur, ou "piper" en anglais. Dans son petit village à Méricourt l'Abbé, entre Albert et Corbie, tout le monde en profite : "Une cornemuse, on dit habituellement que ça porte jusqu'à 4 km". Comme lui, ils sont une vingtaine, répartis entre Amiens, Longueau, Roye, ou même Lens dans le Pas-de-Calais, à sortir avec leur cornemuse pour jouer devant chez eux.

"Pour l'instant, je n'ai pas pris de coup de fusil"

L'initiative vise à rendre hommage aux soignants : "Et on joue à 19h16, en référence à 1916, la date de la bataille de la Somme", explique François Berger, sonneur plus habitué aux commémorations de l'engagement des troupes du Commonwealth dans la Première Guerre mondiale qu'aux concerts de salon. Et les voisins, ils ne se plaignent pas ? "Ma voisine m'a dit : 'Bravo François' et m'a applaudi, après les autres je ne sais pas", pouffe l'un des pipers. "Pour l'instant non, je n'ai reçu aucune plainte, et aucun coup de fusil !", renchérit son collègue Pascal Lebeau. "Mais dans un mois, je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi tolérants", sourit-il.