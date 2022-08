VIDÉO - Des sangliers en pleine rue à Mimizan Plage, cela "n'étonne pas du tout" la fédération de chasse

Un Landais, Cédric Bertrand, a posté sur Facebook une vidéo de sangliers en train de faire les poubelles, en pleine rue, à Mimizan Plage dans la nuit de samedi à dimanche. Cela n'étonne pas les chasseurs, qui constatent qu'ils sont de plus en plus nombreux et habitués à la présence humaine.

Une famille de sangliers - deux adultes et plusieurs petits - en pleine rue, à Mimizan Plage ! C'est ce qu'a filmé, dans la nuit de samedi à dimanche un peu après 3h du matin, sur le chemin du retour des fêtes de Mimizan, Cédric Bertrand. Sa vidéo, publiée en live sur Facebook, a été vue plus de 8 600 fois et partagée plus de 350 fois en quelques heures.

"Ce n'est pas commun de les voir là, en plein centre-ville ! Surtout que j'ai tapé sur la portière pour essayer de les faire fuir mais ils n'ont pas bougé, ils faisaient leur affaire !" raconte cet habitant de Sainte-Eulalie, quelques kilomètres plus loin, qui dit avoir l'habitude d'en croiser sur la route, ou bien au rond-point de l'entrée de Mimizan Plage.

Ils ont compris et vite que dans les villages, bourgs, centres-villes, ils étaient tranquilles puisque les chasseurs ne peuvent pas tirer en plein centre-ville. Quand ils perdent cette peur du prédateur, ils ne partent plus lorsque vous passez à côté d'eux.

Régis Hargues, directeur de la Fédération de chasse des Landes

Le directeur de la fédération de chasse des Landes, Régis Hargues, est beaucoup moins étonné. Il a recensé en 2021-2022 dans les Landes 20 000 sangliers prélevés par les chasseurs, alors qu'il y en avait seulement 380 en 1980, date des premières statistiques sur le sujet. "Cela s'explique par le climat, plus doux, qui fait que les laies peuvent mettre bas n'importe quand dans l'année et qu'il y a moins de mortalité", indique-t-il. Par le nombre de chasseurs qui diminue également, "de 1 à 2 % dans les Landes" selon lui.

Ne pas laisser traîner de nourriture ni d'eau

Et puis, à en croire Régis Hargues, les sangliers s'adaptent facilement à la présence humaine, "comme des dinosaures". "Ils ont compris et vite que dans les villages, bourgs, centres-villes, ils étaient tranquilles puisque les chasseurs ne peuvent pas tirer en plein centre-ville. Quand ils perdent cette peur du prédateur, ils ne partent plus lorsque vous passez à côté d'eux", conclut Régis Hargues, pour qui il n'est donc pas non plus étonnant d'en apercevoir sur les pelouses de stades ou même à la plage.

Au début de l'année, un habitant avait carrément filmé un sanglier en train de courir sur la plage de Mimizan, avant de se jeter à l'eau. Le maire de la commune, Frédéric Pomarez, confirme que c'est un "sacré souci, notamment pour des questions de sécurité", et appelle les habitants à bien clôturer leurs terrains et ne pas laisser traîner de nourriture ou d'eau, pour éviter d'attirer les animaux.