VIDÉO - Des santons Didier Raoult et Kendji Girac dans la crèche de Noël d'un tabac-presse de Dordogne

Les nouveaux santons de la crèche de Noël du tabac-presse du Bugue font beaucoup parler : il s'agit du professeur de médecine marseillais et du chanteur périgourdin. Ils ont rejoint les plus de 200 santons de l'énorme crèche du petit magasin.

Les patrons du tabac-presse de l'hôtel de ville du Bugue en Dordogne installent chaque année depuis six ans une énorme crèche de Noël dans leur magasin. Parmi les plus de 200 santons, les nouveaux cette année sont un petit Didier Raoult et un Kendji Girac. Un choix qui fait jaser dans la commune, parce qu'au Bugue, la crèche de Noël de Christian et Sylvie Nicolas est connue de tous.

Didier Raoult ? "Moi je l'aime bien", rigole Sylvie. "C'est l'actu de l'année, et nous on vend les journaux, donc on fait l'actu du jour", ajoute Christian. C'est lui qui installe la crèche tous les hivers, il passe trois jours à l'installer. Elle fait près de neuf mètres carrés, presque un tiers de l'espace de la boutique.

Les gérants cherchent un repreneur pour le tabac... et pour la crèche

Les gérants ont acheté le santon du professeur marseillais à une santonnière du Var, ils ont même fait le voyage exprès pour ça. Ces Normands d'origine ont travaillé dans le Sud-Est avant de s'installer en Dordogne, c'est de là que leur vient la passion des santons. Mais ils partent à la retraite l'an prochain. Ils cherchent donc un repreneur pour le tabac. Mais aussi pour la crèche. Ce sera peut-être la cave à vin du Bugue, ou la mairie. Sinon, le couple installera la crèche à la maison, "mais le public pourra toujours venir la voir".