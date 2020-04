VIDÉO - Deux chevreuils traversent au passage piéton en plein centre-ville de Muret, au sud de Toulouse

Oui, le confinement nous semble bien long, il peut être stressant et source de conflits, mais il a aussi certains avantages. Il a permis par exemple l'amélioration de la qualité de l'air en Occitanie, de beaux moments de solidarité, des créations musicales formidables, et nous offre aussi des images insolites. Il y a eu l'ours sur les sommets enneigés des Pyrénées et le mardi 7 avril, une internaute a posté la vidéo de deux chevreuils en train de traverser une rue à Muret, au sud de Toulouse.

Bambi ou pas Bambi ?

La scène se déroule avenue des Pyrénées, en plein centre de cette commune de la région toulousaine. Fait à signaler : les deux animaux traversent ... sur un passage piéton ! La vidéo a été partagée sur le groupe "T'es de Muret et de son agglo". L'internaute "Guici Bhr" nous assure par message que "ce sont bien des chevreuils car la queue est blanche !"

On vous avoue qu'à France Bleu Occitanie, on se demandait si on pouvait parler de Bambi ou pas... Réponse : on peut, mais ça ne serait pas tout à fait exact. En effet, Bambi est un faon, et le faon est le petit du cerf, mais aussi du chevreuil ! Or ici il semble que ce soient tout de même deux chevreuils adultes.