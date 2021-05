VIDEO : deux cousines de Dax candidatent à l'émission Pékin Express

Alors que la dernière saison de Pékin Express s'est terminée fin avril, deux cousines de Dax candidatent pour la prochaine saison. Victoire et Inès, 22 et 24 ans, deux Landaises qui rêvent de participer à l'émission depuis leurs 10 ans, ont même créé une vidéo.

Victoire et Inès en rêvent depuis qu'elles ont 10 ans : participer à l'aventure Pékin Express. La saison 14 de l'émission télévisée de la chaîne M6, qui met en compétition plusieurs binômes sur des épreuves de stop en voiture notamment, s'est terminée le 27 avril. Les candidatures pour la prochaine saison sont déjà ouvertes, alors les deux cousines de Dax ont sauté sur l'occasion. Victoire, 22 ans, et Inès, 24 ans, ont même créé une vidéo pour appuyer leur candidature. Les deux cousines du Sud-Ouest espèrent se démarquer par leur bonne humeur, leur complicité et leur fibre musicale.

Un duo "folklorique"

Depuis qu'elles ont 10 ans, Victoire et Inès, deux cousines originaires de Dax, rêvent de participer à l'émission de M6. "On été même allées à Biarritz pour rencontrer deux anciennes candidates, on lui avait demandé de nos dédicacer une carte", se souvient Victoire, la plus jeune des deux cousines, sourire aux lèvres.

Les deux cousines sont très proches l'une de l'autre depuis leur petite enfance : "On est un vrai binôme, on s'est toujours suivies, raconte Victoire. Au conservatoire ensemble, on a fait les 400 coups. Depuis, on fait partie de la même banda. On créé toujours des chansons, on est de bonne humeur. On est un peu le duo folklorique."

Les deux Landaises sont très complémentaires, l'une est plutôt explosive, alors que l'autre a plus de sang froid : "Je pense que c'est idéal pour une émission comme celle-ci."

On est pas de vraies "roots", mais on va surement le devenir

Inès et Victoire comptent miser sur leur origine du Sud-Ouest, une identité qui plaît souvent à la production (cette année, deux frères du Sud-Ouest, de Casteljaloux, ont participé à l'émission), mais elles veulent aussi mettre en avant leur passion pour la musique.

Une candidate devant les arènes de Dax - Victoire, candidate

Le seul point faible des deux Dacquoises pourrait être les conditions de vie difficiles lors du tournage : ne pas savoir où dormir le soir, ne pas manger tous les soirs, prendre très peu de douches. "J'ai voyagé en Bolivie trois semaines en sac à dos. On va dire que j'ai testé, mais approuvé, rigole la jeune Landaise. Inès elle a très peur des incestes. On est pas de vraies "roots", mais on va surement le devenir dans cette émission!"

Il faudra passer plusieurs étapes de casting avant d'accéder au tournage, prévu pour le troisième trimestre 2021, pendant 45 jours. Plus de 60 000 candidatures ont déjà été déposées. La vidéo à retrouver ici!