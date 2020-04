VIDÉO - Deux frères bretons lancent "la danse du confinement"

"J'ai eu mon frère au téléphone et il m'a dit qu'il fallait des occupations pour son petit. Il fallait que je fasse quelque chose, j'ai fait la danse du confinement !" Lucas Elzière est un musicien rennais et dans les paroles de sa nouvelle chanson électro il raconte tout simplement sa vie.

Une chanson pour distraire son neveu

En plein confinement, il y a quelques jours son frère lui envoie un message pour lui expliquer qu'il a bien du mal à occuper ses enfants. Lucas a donc l'idée de composer un morceau pour son petit neveu et demande à son frangin de le filmer en train de danser. C'est ainsi qu'est née "la danse du confinement".

"Tout le monde lève les bras en l'air, même papa et maman" chante le trentenaire dans un refrain entraînant et entêtant. "D'habitude je suis plutôt habitué aux textes politisés, ça change de style c'est sûr mais l'idée c'est avant tout de s'amuser", raconte celui qui est aussi membre des groupes Mohican et OOzband.

Lucas a donné de sa personne. Il s'est lui-même filmé avec sa compagne en train d’effectuer la danse pour inciter ses amis à faire de même. Cela donne une vidéo rafraîchissante montée par son deuxième frère, installé à Marseille.

Et si vous faisiez la danse du confinement ?

"On aimerait maintenant qu'elle fasse le tour d'Internet et que les gens fassent eux aussi la danse du confinement." Pour cela un mot-dièse #DanseDuConfinement a été lancé. N'hésitez pas à vous filmer et à poster les vidéos sur Facebook, Twitter ou Instagram. "Si on en a assez on fera peut-être un nouveau clip. Le principal c'est que ça amuse les gens en cette période pas très drôle."