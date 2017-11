VIDÉO – Deux haut-savoyards montent dans un avion... en plein vol !

Quand les annéciens Vincent Reffet et Fred Fugen prennent l’avion, ils embarquent dans les airs. En octobre dernier dans le ciel suisse, les deux wingsuiteurs sont montés à bord d’un avion en plein vol. La vidéo de leur exploit a été vue par plusieurs millions de personnes.

Tout est parti d’un rêve. "Un matin alors qu’avec Fred nous étions à Dubaï, se souvient Vincent Reffet, je suis allé le voir au petit-déjeuner en lui disant : j’ai rêvé qu’on saute d’une falaise pour rentrer dans un avion." C’était en mars 2017. Et ils l’ont fait sept moins plus tard. Entre temps, Fred Fugen et Vince Reffet se sont entraînés durant plus de deux mois en Espagne. "Nous avons imaginé tous les scénarios possibles, même les pires." Un entrainement hyper pointu. Les deux hommes qui forment les Soul Flyers n’ont rien laissé au hasard. "On a d’abord appris à voler à côté de l’avion, à chaque fois de plus en plus près, poursuit Vincent Reffet. On nous dit parfois que nous sommes fous mais c’est tout le contraire. Nous avons une approche très professionnelle de notre discipline."

Il y a beaucoup de préparation et de concentration avant (...) mais une fois parti, on n'avait qu'un seul but : cette porte dans le ciel et renter dans l'avion." - Vincent Reffet (Soul Flyers)

Explosion... de joie

Le 13 octobre dernier, le duo s’est élancé depuis le Jungfrau (4062m d’altitude) en Suisse. Ils se sont élancés pour un saut de 2 minutes à 136 km/h. "Juste à côté de la porte, il y avait une petite zone de turbulences, explique Fred Fugen. On s’est concentré sur les points de repère déterminés sur l’avion lors de l’entrainement." Et puis il a fallu viser. La porte de l’avion ne mesure que 1m58 sur 1m25. Un trou de souris à plus de 3 000m d’altitude. "On est entré, chacun notre tour… et là, c’était l’explosion de joie pour toute l’équipe."

Une fois en l'air, il fallait se concentrer sur les points de repère" - Fred Fugen

En 1997, le parachutiste français Patrick de Gayardon avait sauté d'un avion avant de retourner dedans. "Ce que nous avons fait, 20 ans après, c'était pour lui rendre hommage", indique Vincent Reffet.

Bio express

Fred Fugen (38 ans) est né à Annecy le 25 juillet 1979. Il est quadruple champion du monde de saut libre (de 2003 à 2006), vainqueur des mondiaux de 2005 et 2009. Premier saut en parachute à l’âge de 10 ans. Il totalise aujourd’hui plus de 15 000 sauts.

Vincent Reffet dit "Vince" (33 ans) vit à Annecy. Le haut-savoyard est triple champion du monde (2004, 2006, 2008), deux fois médaillé aux Mondiaux (2005, 2009). Il a effectué son premier saut en parachute à l’âge de 14 ans. Il compte aujourd’hui plus de 13 000 sauts.

Fred Fugen et Vincent Reffet sont aussi connus pour leurs exploits en "jetpack", comme lorsqu'ils ont volé avec la Patrouille de France.