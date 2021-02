VIDÉO - Deux jeunes font le buzz dans un supermarché de Bordeaux, la patronne leur offre une séance de spa

Quelques pas de danse entre les chips et les cacahuètes, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux auront suffi à créer un emballement autour de deux étudiants de Bordeaux. Le 11 février dernier, Stéphanie Sarrau, la gérante d'une supérette près de la Gare St-Jean, remarque que ces deux jeunes se dandinent gaiement dans ses rayons. Elle publie la vidéo avec ce message : "Les clients ont besoin des discothèques !" Elle cherche ensuite à les rencontrer pour leur offrir quelques cadeaux. "C'est un ami qui habite dans le Nord qui a vu le buzz sur Internet et qui m'a prévenu", raconte Anthony, étudiant en prépa pour entrer à l'École normale supérieure (ENS).

à lire aussi VIDÉO - Quand un supermarché de Bordeaux se transforme en piste de danse

Du champagne, des fleurs et une séance de spa

La patronne est alertée par un employé : "Il m'a dit de visionner les vidéos du rayon chips car on avait des danseurs extras ! Et j'ai voulu communiquer cette bonne humeur." Anthony, et son ami, se sont mis à danser "naturellement dans ce rayon où la musique était plus forte que dans les autres". Il ajoute : "En tant que jeune, on a quand même de l'énergie à revendre et on s'est dit 'Pourquoi pas ?' "

Agréablement surprise par la bonne humeur des deux étudiants, Stéphanie Sarrau a voulu les remercier, en quelque sorte. "Ils ont tellement dégagé cette bonne humeur, qui a aussi été transmise par le biais des réseaux sociaux, que j'ai voulu leur offrir du champagne, des fleurs et aussi une séance de soins dans un spa", raconte-t-elle tout sourire.