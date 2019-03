VIDÉO - Deux nouveaux ours polaires au zoo de La Palmyre

Royan, France

Lale et Nordje sont les deux dernières arrivantes du zoo de La Palmyre, près de Royan, en Charente-Maritime. Ces deux ourses polaires, respectivement âgées de 5 et 6 ans ont fait le voyage depuis le zoo d'Emmen aux Pays-Bas. Mais cette arrivée est pour le zoo, autant un choix qu'un impératif.

Le bassin des ours polaires était vide depuis le mois de décembre dernier, avec le décès de deux animaux. Moni et Tani étaient là depuis respectivement 13 et 24 ans. Le zoo de La Palmyre revoit des ours polaires après trois mois d'attente. Il pourrait y avoir un animal supplémentaire dans le bassin. "On espère avoir un mâle, mais ce n'est pas une demande prioritaire", explique l'établissement. Pour changer de zoo, un animal doit recevoir la permission d'un coordinateur d'élevage au niveau européen.