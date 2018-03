Callengeville, France

Du Western en Normandie. Un dimanche comme s'y l'on était sur les grandes terres de l'Ouest américain : un ranch à la campagne, le MB Buffalo Ranch de Morgan Pesquillet à Callengeville au nord de Neufchâtel-en-Bray, des bisons à l'horizon, des chevaux et des vaches à diriger dans leur enclos. Seule la gadoue rappelle l'humidité normande, loin de la terre sèche du désert américain. Des apprentis cow-boys, aussi, curieux d'apprendre des techniques d'antan.

Un retour à la nature

Parmi la dizaine de stagiaires du jour, il y a Virginie, une passionnée de culture Western. Pour elle, se servir d'un cheval pour l'élevage, "c'est un retour à la nature".

Elle ajoute : "autrefois, les bêtes connaissaient l'Homme. Aujourd'hui, elles sont toujours en contact des machines, des tracteurs. Grâce au ranch sorting [nom technique pour parler du tri des bêtes] les vaches sont plus faciles à manipuler, elles sont plus socialisées et du coup, cela a une utilité pour le fermier car il retrouve ses bêtes tranquilles".

C'est d'ailleurs le métier de Morgan Pesquillet, cow-boy, de l'anglais cow, "vache", et boy, "garçon", un garçon de ferme qui s'occupe du bétail bovin généralement dans les pays anglo-saxons, dans des grands espaces tels que le Far West américain et l'Outback australien. En Normandie, Morgan aide des éleveurs à diriger leur bétail.

"Se rapprocher des vaches avec un cheval ça les tranquillise et ça aide les éleveurs", Virginie, une passionnée de la culture Western

Le rêve américain à... Gisors

Beaucoup viennent au ranch de Callengeville en souvenir des films de Western qui ont bercé leur enfance. C'est le cas de Virginie, stagiaire du dimanche, mais aussi élève à l'année. Elle vit à l'américaine chez elle, à Gisors. "Je porte même au travail mes bottines en cuir et des jeans Wrangler", affirme la cavalière confirmée.

Elle transforme même sa maison en ranch, fume sa viande et décore ses murs de drapeaux américains.

Virginie, une cavalière de Gisors qui porte le Texas dans son coeur. © Radio France - Victoria Koussa

VIDEO - Trier le bétail avec son cheval, un travail d'équipe

Ce stage proposé la journée du dimanche par le ranch de Callengeville coûte 120€, repas (maison) compris.