VIDÉO : Dieffenbach-en-Val (Bas-Rhin) accueille les championnats de France de lancers de couteaux et de haches

Le village de Dieffenbach-au-Val (Bas-Rhin) en plein coeur du Val-de-Villé, accueille ce week-end le championnat de France de lancers de couteaux et de haches. Une discipline qui rencontre de plus en plus d'adeptes.

Entre la finale de Ligue des champions, les matchs de la SIG et Roland Garros, ce week-end de l'Ascension est chargé en actualité sportive. Mais l'événement à ne pas rater se déroule dans le village de Dieffenbach-au-Val, en plein cœur du Val de Villé. Le petit village bas-rhinois (600 habitants) accueille le championnat de France de lancers de couteaux et de haches samedi et dimanche (28-29 mai).

Le club "La Pointe y est" est situé au plein milieu du Vall de Villé © Radio France - Jules Hauss

Des participants venus de toute la France et d'Europe

Plusieurs dizaines de participants ont rallié la commune pour une compétition dans un cadre verdoyant. Ils sont venus de toute la France, comme Stéphane, mordu de lancers depuis le confinement. "J'ai commencé en lançant des tournevis sur une planche en polystyrène. Je me suis renseigné pour savoir si des clubs existaient et depuis je me suis lancé".

Des Suisses, des Néerlandais et des Allemands ont également fait le déplacement. Le principe du sport est similaire à celui des fléchettes ou du tir à l'arc : trois haches ou trois couteaux qu'il faut planter dans la cible.

Tous les participants louent un sport qui déstresse et défoule. "Je fais un métier manuel donc j'avais besoin d'un sport qui demande de la concentration. Ça permet d'évacuer les petits et gros problèmes de la vie", raconte Adrien, venu de Lyon pour sa première compétition.

C'est comme le yoga, on est dans sa bulle

Le club "La Pointe y est" de Dieffenbach-au-Val est le deuxième de la région avec l'Alca à Colmar. Il s'est installé à la place du club de football en 2015 et compte aujourd'hui une trentaine de membres, toujours plus nombreux à s'inscrire chaque année.

Olivier Féret a battu un record du monde lancer de hache © Radio France - Jules Hauss

Son président, Pascal Bebon a quinze couronne de champions de France à son palmarès et un titre de champions du monde. "Quand je dis aux gens que je pratique le lancer de couteaux, il recule d'un pas. Mais j'ai fait des démonstrations à des personnes qui pratiquent le yoga et elles me disent "franchement, c'est comme le yoga, on est dans sa bulle"".

Samedi 28 mai, un record du monde a même été établi, au lancer de hache longue distance. OIivier Féret, qui vend ses propres couteaux, en est l'auteur. "J'étais dans un moment de grâce. J'ai reculé, reculé, les gens me disaient qu'il fallait déplacer les voitures du parking, je ne les croyais pas, mais en fait si il a fallu le faire" rigole-t-il.

Tous les pratiquants veulent souligner que le sport n'est pas du tout réservé aux passionnés d'armes et qu'il n'est pas dangereux. Après des dizaines d'entrainements et de championnats, Pascal Bebon n'a jamais vu aucune blessure.