VIDÉO - Dordogne : une vingtaine de concurrents s'affrontent au concours international du cri du dindon

La 55ème édition de la foire aux dindons était organisée jeudi 11 novembre à Varaignes. Une vingtaine de candidats ont participé au concours international du cri du dindon.

Il y avait beaucoup de monde dans les rues de Varaignes jeudi 11 novembre. Comme chaque année à cette date, la commune a organisé sa 55ème foire aux dindons. L'édition précédente avait dû être reportée à cause du Covid.

Autre particularité : il n'y avait pas de dindons vivants, en raison de la grippe aviaire. En revanche le traditionnel concours du cri du dindon a bien eu lieu en fin d'après-midi, et a été un franc succès.

Une vingtaine de compétiteurs en lice

Une vingtaine de personnes se sont prêtées au jeu. Sur la scène au milieu du village, les candidats ont tenté, chacun leur tour, d'imiter au mieux le cri du dindon. Olivier et Julien, 29 et 33 ans, ont pris un train le matin-même à Paris pour venir tenter leur chance. Après avoir regardé des vidéos sur YouTube et échauffé leur voix, ils sont devenus experts en la matière. "On arrive même à faire la différence entre le cri de la dinde et celui du dindon", plaisantent-ils. Malgré la défaite, ils sont ravis : leurs performances sont très encourageantes pour l'année prochaine.

D'autres ont tenté des cris plus originaux, comme Isabelle. Originaire d'Angoulême, elle a chanté "Céline Dindon", une version "en dindon de Céline Dion" pour sa toute première participation. Mais finalement, c'est Catherine, une habitante de Condat-sur-Trincou, qui a remporté le concours. Elle s'exerce depuis des années. "J'adore les dindons, je suis fan de dindons", confie-t-elle. Grâce à cette victoire, elle a pu repartir, "très fière", et avec un beau dindon.