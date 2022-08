VIDÉO - "Elle avait chaud, elle a bu" : une biche se baigne dans une piscine de Dordogne

"Moi ça me dérange pas trop qu'elle soit venue se baigner. Il vaut mieux qu'elle aille se baigner plutôt qu'elle meure de la sécheresse", raconte timidement Mattéo, 14 ans. Vendredi 5 août dans l'après-midi, il a aperçu deux biches par la fenêtre de sa salle de bain à Marsac-sur-L'Isle en Dordogne. Quelques minutes plus tard, l'une d'elle a sauté dans la piscine. Il a immortalisé la scène dans une vidéo que sa maman a publié sur TikTok.

"Elle a bu"

Le jeune garçon a l'habitude de voir des biches passer dans son jardin, la forêt est juste au-dessus. Mais jamais il n'avait vu une chose pareille. Vendredi, il a fait plus de 30 degrés à Marsac. "Elle a du rester entre 5 et 10 minutes. Elle s'est baignée les pattes mais pas tellement plus. Elle avait chaud, elle a bu", témoigne-t-il. "Il y a la sécheresse et c'était le seul point d'eau parce que dans la forêt, il n'y a pas beaucoup d'eau", ajoute-t-il. Après s'être rafraîchi un bon coup, la biche est repartie dans les bois. Sa vidéo, elle, a récolté plus de 20.000 vues en une matinée.