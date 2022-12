VIDEO - Elles se baignent en plein hiver à Courseulles-sur-Mer

L'eau froide ne leur fait absolument pas peur. Avant les bains du Nouvel An organisés tout au long du week-end dans le Calvados , France Bleu Normandie a rencontré ce jeudi 29 décembre des "baigneuses régulières", qui se jettent à l'eau tout au long de l'année, à Courseulles-sur-Mer. Florence, 67 ans, une habitante de la commune y va tous les jours, y compris en hiver. Ce jeudi, elle était accompagnée de deux Parisiennes, Florence et Ségolène qui possèdent une maison secondaire dans la ville normande et se sont converties à la baignade en eau froide depuis plusieurs années.

Elles ont passé près de 10 minutes dans une eau à 8 degrés. Et Isabelle l'assure elle n'a "même pas froid. Jamais. On a moins froid en sortant, qu'en y allant et je ne sais pas pourquoi ! ". Il y a quand même quelques effets visibles sur le corps de Florence, 76 ans : "on est toutes rouges, parce que ça fouette, mais c'est une vraie satisfaction".

Baignade quotidienne depuis 12 ans pour Isabelle

Les bienfaits sont immenses selon Isabelle, qui se baigne en pleine mer tous les jours depuis 12 ans. "Ça fait un bien fou ! On est revivifiées, tout est oublié, les emmerdes, etc. On est très bien !", affirme la sexagénaire qui avoir découvert cette pratique "par curiosité". Ségolène, 42 ans a elle été embarquée dans l'aventure par sa tante, Florence. "Depuis que je suis toute petite, mes souvenirs à chaque fois qu'on est en vacances à Courseulles, c'est d'aller se baigner. On met toujours un maillot de bain dans la valise, même en plein hiver", explique-t-elle.

Mais à cette période, il faut ajouter quelques accessoires. "Gants et chaussures, c'est primordial", lance Isabelle. "En hiver, il faut les gants sinon on a trop froid aux mains et effectivement les chaussures c'est plus agréable", précise Florence.

Ce samedi, elles ne seront pas de la partie pour le bain du Nouvel An organisé à Courseulles-sur-Mer à 10 heures du matin. Selon Isabelle, l'eau sera trop loin du bord de la plage avec la marée. Alors elles n'iront qu'en milieu d'après-midi.

