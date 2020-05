VIDEO - Emilie, 6 ans, reçoit la visite des pompiers de Quesnoy-sur-Deûle pour son anniversaire

Emilie, une habitante de Quesnoy-sur-Deûle, au Nord-ouest de Lille, est une petite fille de six ans, une petite fille heureuse. Son anniversaire tombait le 9 mai, alors que nous étions encore en confinement : pas question, donc, d’inviter la famille, encore moins les copines, pour souffler ses bougies. "Quand elle a su qu'on était confinés jusqu'au 11, elle a éclaté en sanglots. On s'est dit : on va lui faire une petite surprise, mais quoi ?", raconte Sylvie, sa grand-mère.

Emilie a une passion dans la vie : les pompiers. Elle rêve de devenir soldat du feu. Alors sa grand-mère, Sylvie, a eu une idée : "j'ai demandé aux pompiers s'ils pouvaient lui envoyer un message, lui faire un petit coucou, pour marquer le coup. Mais on ne pensait pas autant !"

Ils sont venus devant la maison avec le pin-pon-pin-pon

Presque toute la caserne de Quesnoy-sur-Deûle a débarqué devant chez Emilie, dans un grand camion rouge et un fourgon. Emilie portait ce jour-là le déguisement de pompier qu’elle a eu à Noël, mais pour elle, c’était une surprise totale : "ils sont venus devant la maison avec le pin-pon-pin-pon", raconte la fillette, "et ils sont tous sortis pour dire 'joyeux anniversaire'. C'était le plus beau des anniversaires".

Livraison du cadeau de la grand-mère confinée

La surprise ne s’est pas arrêtée là : avant de passer chez Emilie, les pompiers se sont arrêtés chez sa grand-mère, confinée chez elle, et ont livré son cadeau. Ils ont eux-mêmes bien gâté la petite : casque de pompier, diplôme de pompier, casquette, stylo... Emilie a demandé à son père de lui construire une étagère pour entreposer toute sa collection.

Un grand, grand merci

La grand-mère Sylvie, à l’origine de cette énorme surprise, n’en revient pas elle-même : "ils n'étaient pas obligés de venir, surtout en ce moment. Je leur dis un grand, grand merci". Les pompiers ont filmé la scène, et Emilie regarde la vidéo au moins trois fois par jour : "ça me fait des guili dans le ventre", raconte la fillette, émue.