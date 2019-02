VIDEO : Emmanuel Macron porte dans ses bras Pelotte, la mascotte de l'Agneau du Poitou-Charente

Nieuil-l'Espoir, France

Sur les quatorze heures de visite présidentielle au Salon de l'Agriculture samedi, la scène ne dure que quelques minutes mais les images ont déjà été vues plusieurs dizaines de milliers de fois. Emmanuel Macron a pris dans ses bras Pelotte, une agnelle d'un mois mascotte de l'IGP Agneau du Poitou-Charente, qui fait la fierté de son éleveur Philippe Berger, basé à Nieuil-l'Espoir, près de Poitiers.

"Ça va Pelotte ?" (Emmanuel Macron)

Pelotte plus forte que le service d'ordre d'Emmanuel Macron !

Gilets jaunes obligent, le service d'ordre du président de la République était particulièrement renforcé samedi. Et au jeu des visiteurs jouant des coudes pour un selfie avec le chef de l'Etat, c'est une agnelle qui a gagné. "Pelotte était très très communicante puisqu'elle a bêlé assez fort et assez souvent, et comme on était loin du président, il l'a entendue" raconte Boris Labrousse, l'animateur de la filière Agneau du Poitou-Charente, que l'on voit tendre Pelotte à Emmanuel Macron.

Il a pris le temps de caresser Pelotte ! Merci Monsieur le Président pour le clin d’œil !

"La filière ovine, on n'en parle pas souvent", remarque Boris Labrousse, d'autant plus heureux du coup de projecteur. "C'était vraiment sympathique de la part d'Emmanuel Macron".

Basé à Montmorillon (Vienne), le GIE (Groupement d'intérêt économique) Ovin du Centre Ouest est chargé de faire la promotion de deux signes officiels de qualité, le label rouge de la marque "Agneau du Diamandin" et l'IGP (Indication géographique protégée) "Agneau du Poitou-Charente".

"Il y a le côté folklorique mais on fait aussi passer un message"

"On a quand même pris le temps de dire à Emmanuel Macron qu'on avait subi la sécheresse et qu'on a des zones défavorisées qui ont été déclassées notamment dans les Deux-Sèvres et la Vienne", ajoute Boris Labrousse.