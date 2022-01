VIDÉO - Emmanuel Maizeret et son camion jaune ambiancent le centre-ville de Nantes

Peut-être avez-vous déjà vu cette camionnette jaune quelque part dans Nantes ? Emmanuel Maizeret a fabriqué cet engin en 2014. Le concept ? Parcourir les rues de Nantes avec de la musique et faire sourire et danser les passants.

Voilà de quoi mettre du baume au cœur dans la morosité ambiante : les soirs de fin de semaine, une camionnette jaune et ses quatre baffles sillonnent le centre-ville nantais en diffusant de la musique. Si certains n’apprécient pas le raffut, la plupart des passants croisés s’illuminent d’un grand sourire. Quelques-uns osent même quelques pas de danse.

Emmanuel Maizeret, le chauffeur du camion jukebox © Radio France - Agathe Legrand

"J’ai commencé ça en 2014", se souvient Emmanuel Maizeret, concepteur de la camionnette. "C’est venu tout naturellement, parce que ce sont deux choses que je fais depuis des années : je suis chauffeur, je conduis des camions depuis mes 19 ans. Et je suis dans le milieu du sound system depuis trente ans." Le cinquantenaire a donc découpé l’arrière de sa camionnette pour y installer un groupe électrogène et quatre grosses enceintes et créer Juke Box.

Des souvenirs plein la tête

Depuis, il diffuse de la musique, principalement du reggae, dans les rues de Nantes. "J’ai fait danser tout le monde dans la société : du policier, au sdf, à la bourgeoise endimanchée. J’ai fait des cours d’école, des camps de rom, devant les prisons… J’ai une ministre une fois qui a baissé sa vitre arrière et elle m’a fait un like", énumère Emmanuel Maizeret quand on lui demande de raconter des anecdotes.

Le livreur a également eu l’occasion d’accueillir dans sa camionnette les chanteurs Sting et Shaggy à l’occasion de la promotion de leur album commun 44/876.

Je décroche plein de sourires avec ça

Pour Emmanuel Maizeret, "un peu de musique de manière spontanée, mais tout à fait inattendue ça remet les pendules à l’heure. Ça permet d’égayer un peu les murs, les avenues qui sont un peu tristounettes à fréquenter. Je décroche plein de sourires avec ça !"

