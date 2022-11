VIDÉO - En Dordogne, il trouve un radis géant de 4,2 kg dans son potager

Quatre kilos deux cent grammes, "sans les branches, elles se sont cassées quand que l'ai sorti de terre". René Rousseau, retraité de 76 ans passionné de potager, a bêché dimanche 13 novembre un radis noir comme il n'en a jamais vu dans son jardin. Cet habitant de Bassillac-et-Auberoche a du mal à s'expliquer la taille de ses radis.

Un record ? Non. Les radis peuvent atteindre aisément les cinq kilos, même s'il faut avoir la main verte. Les plus gros ne sont pas forcément les meilleurs non plus. Mais le retraité ne se l'explique pas : "Les autres années, j'avais des radis de taille normale, comme on les trouve dans le commerce".

Croque au sel et soupe

La météo, particulièrement douce de l'automne, la pluie qui a succédé ces derniers jours à la sécheresse ? Le retraité ne se l'explique pas. Il a un peu arrosé depuis qu'il a planté les semences trouvée dans le commerce cet été, c'est vrai. Mais il n'ajoute rien de plus que son compost de légumes.

La suite ? "A la croque au sel, avec un peu de beurre". Ou dans la soupe. "On va en donner aux voisins et aux enfants", sourit Odette. Ils ne pourront pas tout manger.