VIDÉO - En Dordogne, une poule pond un oeuf géant à Lamonzie-Saint-Martin

Paillette, la poule d'un habitant de Lamonzie-Saint-Martin près de Bergerac en Dordogne, pond de très gros oeufs. 108 grammes et 7 centimètres de long pour le dernier, et elle est allée jusqu'à 109. Pas un record, mais quand même un très gros oeuf. Son propriétaire cherche l'explication.

Disons le tout de suite, ce n'est pas un record. Mais c'est quand même un très gros oeuf, et même un oeuf géant, que Daniel a trouvé dans son poulailler mercredi 7 juillet. Cet habitant de Lamonzie-Saint-Martin a sorti sa balance : 108 grammes. Contre 60 à 80 grammes pour un oeuf, et même un gros oeuf, en général.

Paillette, coucou de Rennes de compétition

La poule ? C'est Paillette. Une coucou de Rennes, une race bretonne qui donne déjà de gros oeufs. Mais cette poule-là en a pondu, en quelques jours, un de 109 grammes, puis un autre de 108 grammes. Et leur longueur dépasse les sept centimètres. C'est loin du record connu en France, de 249 grammes. Et du record du monde, qui serait de 454 grammes, aux Etats-Unis. Mais c'est déjà beaucoup.

En mesure, je suis à presque huit centimètres de hauteur, c'est près du record de France. Et alors deux fois, j'ai eu trois jaunes dans un oeuf!

- Daniel

"Je lui donne des grains mélangés à des coquilles d'huîtres, et de la salade, des vers de terre, des asticots, beaucoup de protéines", raconte cet employé de supermarché, pour tenter d'expliquer la taille des oeufs de Paillette. Il pense, tout simplement, qu'elle est née comme ça : c'est donc dans les gènes ?

L'oeuf a fini au plat, mais avec combien de jaunes ?

Daniel a cuisiné son très gros oeuf au plat, tout simplement. Il y avait deux jaunes à l'intérieur. Et il pense que Paillette peut aller plus haut, vers les 120, 130 grammes. Il cherche aussi quelqu'un qui posséderait un coq, pour que sa poule puisse couver. Et transmettre son patrimoine génétique qui, il en est sûr, est exceptionnel.