VIDEO - En Ille-et-Vilaine, "Le clip des confinés" du collège de Montfort-sur-Meu

Les 55 jours de confinement ont inspiré les élèves et professeurs du collège Louis-Guilloux de Monfort-sur-Meu, en Ille-et-Vilaine, à l'Ouest de Rennes. Éloignés du collèges, ils étaient visiblement impatients d'y retourner. Ils en donc fait un long clip (plus de 17 minutes), où élèves, anciens élèves et professeurs reprennent des chansons de Michel Polnareff.

Chacun chez soi, ils jouent d'un instrument, chantent, ou s'improvisent acteurs du clip, en adaptant les paroles de l'Amiral. Ainsi, on reconnaît une version alternative de "Lettre à France", "Tout pour ma chérie" devient "Nous on tourne un clip". Les anciens élèves, eux reprennent "Good bye Marylou" pour la changer en "Good bye Louis-Guilloux". Des rêves de sortie transforment "On ira tous au paradis" à la "On ira tous à la party" [après le confinement], dans plusieurs versions, salsa ou jazz.

"Les paroles sont venues comme si c'était évident", souligne Gaëtan Chapon, professeur de musique au collège Louis-Guilloux, qui a lancé l'idée. Ce fan de Polnareff, bien sûr, fait alors appel aux élèves participant à la chorale du collège, des anciens de la chorale, des professeurs actuels et anciens, et des musiciens, en majorité rennais. En tout, 80 à 90 personnes ont chanté, ou joué dans le clip, qui a ensuite été monté par des professionnels.