VIDEO - En Mayenne, pour respecter les gestes barrières, des collégiens font du baby foot grandeur nature

Le baby foot humain, c'est très simple. Au collège Saint-Joseph, à Cossé-le-Vivien, il y a un petit terrain clôturé, deux cages. Des cordes vont d'un côté à l'autre et on s'y accroche pour se déplacer latéralement. Les élèves se retrouvent ainsi à la place des joueurs miniatures, très populaires dans les bars.

Et pas besoin d'être un champion du ballon rond : "on ne se rentre plus dedans, pas de contact. C'est rigolo. On fait des passes, des jongles, ça change. C'est mieux que de ne rien faire".

Un bon moyen de s'amuser, de se défouler à la pause de midi, sans trop s'approcher les uns des autres, sans aucun contact afin de respecter la distanciation physique. Les jeunes se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique avant et après la partie, les cordes sont régulièrement désinfectées.

Le baby foot humain, un bon moyen de se défouler tout en respectant les gestes barrières © Radio France

Depuis la réouverture du collège, les activités sont évidemment limitées à cause du Covid-19 explique le chef d'établissement : "le protocole sanitaire est quand même très lourd. On essaie de trouver des idées originales pour motiver les élèves pendant le temps de la récréation. Il faut donc se réinventer sans cesse dans ce contexte si particulier".

Pour celles et ceux qui n'aiment ni le baby ni le foot, le vrai, le collège Saint-Joseph a mis en place des jeux culturels et musicaux, histoire cette fois de muscler le cerveau.