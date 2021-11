VIDEO - En Picardie, un élagage des arbres par hélicoptère près des lignes électriques

C'est un système d'élagage amené à se développer près des lignes électriques difficilement accessibles : en Picardie, Enedis utilise désormais un hélicoptère au bout duquel se trouve une immense scie circulaire. Après une expérimentation en 2020, 21km de lignes sont ainsi sécurisés cette année.

Une grande perche avec une scie circulaire de six mètres au bout, transportées par un hélicoptère : c'est un nouveau système d'élagage des arbres près des lignes électriques qu'Enedis développe depuis 2020 en Picardie et en région PACA. Pour éviter que des branches ne tombent sur les lignes, l'hélicoptère se charge de les couper, là où les camions et engins habituels d'Enedis n'arrivent pas à passer.

La scie circulaire fait six mètres de long, la perche une vingtaine © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Travail de précision

Seule une vingtaine de pilotes d'hélicoptère ont les compétences pour faire ce type de travail dans toute l'Europe. Enedis mobilise cette semaine en Picardie l'entreprise finlandaise Héliwest. Aux manettes : Timo Ylitervo, 60 ans, 14.000 heures de vol avec élagage au compteur. "Il _contrôle la scie en regardant tout le temps vers le bas_, explique Nicolas Duportal, opérateur au sol pour Héliwest. Il doit aussi anticiper d'éventuels risques. C'est un travail manuel : le pilote est un bucheron, c'est comme si la scie faisait partie de lui."

"On demande au pilote de _couper les arbres à 5 mètres sur les côtés de la ligne_, précise Clément Pénichost, chef d'agence supervision chez Enedis Picardie. C'est une technique d'élagage complémentaire de l'élagage classique." Pour limiter les risques, la scie est isolée au niveau électrique. Cette semaine, Enedis réalise 21 kilomètres d'élagage héliportés à travers la Somme et l'Aisne, soit trois fois plus que lors de l'expérimentation l'an dernier.

L'élagage se fait à 5 mètres de lignes de 20.000 volts © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un élagage plus rapide et sans coupures

"On fait l'équivalent d'un mois d'élagage traditionnel en une journée avec l'hélicoptère ! lance Clément Pénichost. L'autre avantage, c'est qu'on réalise l'opération sous tension, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de coupure d'électricité pour les clients. Ça nous permet d'enlever les branches qui risquent d'en provoquer en cas de tempête." À terme, Enedis veut réaliser 10% de ses élagages par hélicoptère, soit une quarantaine de kilomètres par an dans la Somme.

"On peut paraitre un peu comme des James Bond de l'électricité, mais ce n'est pas plus cher à mettre en œuvre qu'un élagage classique finalement, car ce dernier prend plus de temps et nécessite la mise en place de groupes électrogènes pour limiter au maximum les coupures", explique Pierre-Yves Gandon, délégué territorial d'Enedis dans la Somme. C'est équivalent aussi sur le plan environnemental assure Enedis : la société Héliwest utilise un hélicoptère léger, qui ne consomme que deux à trois litres de carburant par heure de vol pour l'élagage, avec lequel Enedis peut se passer des groupes électrogènes au sol.