VIDÉO - En plein confinement, un photographe visite le Mont-Saint-Michel déserté

Un photographe a arpenté le Mont-Saint-Michel en plein confinement. Les images qu'il a partagées sur les réseaux sociaux montrent le site le plus visité de France (en région) comme on ne le voit jamais.

"L'ambiance est incroyable avec le bruit unique des goélands, des pigeons, du coq, et les seules personnes que j'ai croisées sont les sœurs qui vivent dans l'abbaye... Incroyable... Voici la visite du Mont du pied jusqu'à l'abbaye en vidéo" écrit le photographe Mathieu Rivrin ce mercredi 22 avril 2020. Il a été autorisé à entrer au Mont-Saint-Michel pour faire des prises de vue "pour un institut national sur dérogation exceptionnelle du préfet de la Manche" précise-t-il.

La balade qu'il offre est exceptionnelle. Et pour cause, la Merveille, site touristique le plus visité de France en région, est désertée depuis le début du confinement. Les enseignes des boutiques semblent bien inutiles dans la rue déserte qui grimpe vers l'abbaye. Le Mont-St-Michel, habituellement bondé en cette saison, ne semble peuplé que par des goélands qui assurent la bande-son de la vidéo de Mathieu Rivrin. Les quelques habitants du Mont ne se sont pas montrés lors de la balade de Mathieu Rivrin. Ils confiaient sur France Bleu il y a quelques jours leur tristesse de voir leur cité abandonnée. Les images du photographe breton ont été vues plus de 300.000 fois depuis leur publication sur Facebook ce mercredi matin.