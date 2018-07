À Sausset-les-Pins, Roger, retraité, s'occupe de sa plante grasse depuis plus de 20 ans. En trois nuit, l'agave a assez poussé pour surplomber sa maison.

Roger et son agave, penchée à cause du vent

Sausset-les-Pins, France

"Jack et le haricot magique" ? Non, Roger et son agave. Cette semaine au réveil, ce retraité résidant à Sausset-les-Pins s'est rendu compte qu'une tige de trois à quatre mètres avait surgi de son agave en une seule nuit. Plantée dans son jardin depuis 25 ans, la plante grasse n'avait jamais présenté de telles caractéristiques.

Et pourtant, trois nuits plus tard, son arbre atteignait les quinze mètres.

Julien Mallet, pépiniériste à "Nature et tropiques" dans le Var, explique que ce phénomène est tout à fait normal : " Ce sont des plantes de désert, elles doivent pousser très haut pour se faire remarquer des insectes et produire des fruits. Mais ça leur prend tellement d'énergie qu'elles meurent, quelques mois après. C'est impressionnant à voir, c'est sûr, mais c'est simplement la nature qui demande à se reproduire avant de faner. "

Roger n'aura donc plus d'agave géant dans quelques mois, mais une multitude de petites plantes qui pourraient bien, à leur tour, se transformer en arbre.