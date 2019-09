VIDÉO - En Vendée, un club d'escrime vous apprend à manier le sabre laser

Le club NEV escrime, aux Herbiers, propose depuis la rentrée d'apprendre à manier le sabre laser de Star Wars. Les maîtres jedi ? Des escrimeurs-cascadeurs, venus du spectacle. La fédération française d'escrime espère ainsi s'ouvrir à un nouveau public.

Les Herbiers, France

"C'est exactement comme dans Star Wars, les mouvements, les combats", s'extasie Nino, huit ans et demi. Comme lui, une dizaine d'enfants se sont inscrits pour le premier cours de la rentrée, au gymnase Demoiselle des Herbiers. Un cours de sabre laser.

Dans une longue valise, le professeur garde les précieux sabres : "C'est une espèce de tube en plastique, assez costaud, mais avec lequel on peut frapper", explique Julien Pennanec'h, prévôt d'armes à l'escrime, maître jedi du cours du sabre laser.

Une "porte d'entrée" vers l'escrime

Et en plus... le sabre s'allume. Une enceinte au talon de la garde pour le bruit, et le tour est joué : "La discipline est née aux Etats-Unis, avec un noyau de fans de la saga Star Wars, mais ils ont créé des règles, des mouvements", assure Julien Pennanec'h, "et nous on y ajoute la rigueur de l'escrime sportive et artistique".

C'est une porte d'entrée pour les initier au combat qui est assez rigoureuse, parce qu'on retrouve tout ce qu'on a au sabre laser avec une épée ou une autre arme"

Le professeur, prévôt d'arme à l'escrime, vient du monde du spectacle. Passé par le Puy du Fou, il est devenu cascadeur et escrimeur dans des spectacles. Et pour le sabre laser, il propose aussi des cours pour adultes : "Cela intéresse surtout des gens qui viennent du monde du spectacle et cherchent à se former, mais aussi quelques passionnés".

Cours le jeudi, pour enfants et pour adultes. Renseignements sur la page facebook du club NEV escrime. La semaine du 16 septembre le club propose un cours d'essai.