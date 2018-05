Le 10è Open de France de mölkky avait lieu ce week-end, du 19 et 20 mai, à l'Esplanade, à Metz. Plus de 300 équipes étaient en compétition pour ce sport qui ne cesse de faire des adeptes dans l'Hexagone.

Metz, France

Vous avez forcément déjà aperçu ces bouts de bois ornés d'un numéro dans un lieu public. En France le mölkky, un jeu originaire de Finlande et ressemblant (sans vexer les puristes) à la pétanque, est en passe de devenir un véritable phénomène de société. En presque 10 ans, ces quilles en bois sont passées d'environ 5 000 unités vendues chaque années à près de 200 000, selon le fournisseur du jeu. Le Monopoly, et ses près de 500 000 boîtes vendues par an, selon son éditeur, tremble déjà...

Et signe de cette engouement, le mölkky s'est invité, le temps d'un week-end, le 19 et 20 mai, au jardin de l'Esplanade, à Metz, pour le 10è Open de France. Un événement organisé par l'association l’Épée reforgée et le Metz mölkky club.

Convivialité et bonne humeur

Comment expliquer ce succès? La réponse est à retrouver du côté des participants. 330 équipes participaient à cet événement. Pour chacune, le plaisir de jouer prend le pas sur la compétition. Comme Denis, du club de mölkky de Macheren, à côté de Saint-Avold (Moselle): "Le but c'est de se faire plaisir d'abord. L'important c'est la convivialité, se retrouver entre nous". Même avis pour Jimmy, même s'il avoue avoir "l'esprit de compétition. Quand on vient ici c'est pour essayer de gagner" raconte-t-il.

Si on perd, on va boire un coup avec les vainqueurs." Jimmy, joueur de mölkky au club de Macheren

Durant ce tournoi, néophytes, amateurs et joueurs confirmés se sont côtoyés, tous réunis par la simple envie de tâter du bois. Comme Camille, qui joue "Quand il y a du soleil et un apéritif. L'esprit détente en gros."