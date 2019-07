VIDEO - Les passionnés de voitures radiocommandées réunis pour une course de 24h à Châteauroux

Chaque voiture va avaler plus de 900 kilomètres de route pendant les 24 heures de course

Châteauroux, France

Le bruit des voitures s'entend au bout du parc de Belle-Isle, à Châteauroux. Et pour cause, le circuit du Moulin de salle accueille les 24 heures internationales des voitures radiocommandées. Onze équipages en lice, du samedi 13 juillet à 16 heures jusqu'au dimanche 14 juillet à 16 heures. Au total, les voitures vont chacune réaliser plus de 3 000 tours, soit plus de 900 kilomètres de course. Elles peuvent aller jusqu'à 100 km/h en vitesse de pointe.

Une discipline de passionnés

Dix équipes sont françaises, la onzième vient d'Italie. Le niveau est très relevé, certains participants ont été sacrés champions du monde de la discipline. "C'est à la fois sérieux et pour s'amuser", souligne Frédéric, mécanicien pour l'équipe AIM. Depuis trois mois, il consacre la plupart de ses week-ends à l'entraînement pour être fin prêt à cette course. "Ça prend du temps, mais c'est un vrai plaisir. Je suis là aussi pour l'ambiance, ça permet de se retrouver entre copains", explique-t-il.

On est de grands enfants. Certains aiment la pêche, d'autres la pétanque. Nous, on aime les petites voitures"

Arrêt au stand obligatoire pour le ravitaillement en essence © Radio France - Jérôme Collin

Les pilotes se relaient toutes les demi-heures, parfois toutes les heures. Entre-temps, il faut essayer de dormir, du moins de se reposer un peu. Et puis, il faut réparer les petites casses lors d'accidents, remettre de l'essence tous les cinq ou six tours.

Concentration maximale pour les pilotes © Radio France - Jérôme Collin