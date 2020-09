VIDÉO - Et si vous appreniez à nager comme une sirène, à Dijon ?

Envie de féerie et d'un sport insolite? À la fin du mois d'août 2020, Leslie Parin, "Miss Mermaid France 2018", a ouvert son école pour apprendre à nager comme une sirène à Dijon, en Côte-d'Or. Elle propose des cours pour les enfants.

La petite sirène Arielle rêve de devenir humaine. Vous au contraire, vous rêvez de battre de la nageoire? Eh bien c'est possible! Leslie Parin a ouvert une école de sirène à la fin du mois d'août 2020 à Dijon, en Côte-d'Or. Cette Mirebelloise est "Miss Mermaid 2018", c'est-à-dire Miss Sirène France. Le principe est de se déguiser avec une mono-palme au bout d'une queue, pour nager de façon fluide : une discipline qui rencontre de plus en plus de succès en France.

Ecoutez notre reportage, notre rencontre avec la vraie sirène de Mirebeau-sur-Bèze

"Le silence du monde aquatique c'est magique, dans ce costume je me sens transformée, et très bien !" Copier

En 2018, cette fan de mode et de natation synchronisée, a un coup de cœur pour cet univers. Elle devient Miss Mermaid France en 2018, puis meilleure sirène dans l'eau au monde. En 2020, Leslie passe donc son diplôme de maître-nageuse pour pouvoir enseigner. La jeune-femme confectionne elle-même ses hauts, car elle est styliste de formation. Sinon, elle achète des queues de sirène taille enfant sur un site espagnol, à 70 euros l'unité environ.

Leslie, véritable sirène, un peu loin de son milieu naturel en Côte-d'Or © Radio France - Sophie Allemand

Informations pratiques

Des cours sont dispensés aux enfants, principalement à la piscine du Carrousel ou de Chevigny-Saint-Sauveur.

Il faut avoir minimum 8 ans et savoir nager pour participer à ces cours, car la queue faite d'une mono-palme : c'est lourd.

Le tarif est de 55 euros pour le stage de cinq séances, ce qui revient à 11 euros la séance.

Les garçons aussi sont les bienvenus. Cela existe également pour les adultes, mais pour l'instant, Leslie est équipée de quatre queues seulement en grande taille.

Leslie peut aussi faire la sirène dans votre piscine pour un anniversaire. Si cela vous intéresse, contactez la sur sa page Facebook, ou par email à : leslie.sirene@outlook.fr.