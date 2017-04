VIDEO - Etape du championnat de France de chien de troupeau à Meyrals en Dordogne

La commune de Meyrals, en Périgord noir, accueille tout ce week-end l'une des étapes du championnat de France de chien de troupeau. Une vingtaine de bergers tentent de gagner le maximum de points pour, pourquoi pas, participer à la finale en novembre prochain.

C'est un peu le rendez-vous des bergers et de leurs chiens. Le championnat de France de chien de troupeau a lieu ce week-end sur la commune de Meyrals, en Périgord noir. Ce concours est une étape sélective avant la finale du championnat de France qui aura lieu les 11 et 12 novembre prochains à Istres, dans les Bouches-du-Rhône.

L'idée est née dans la tête de Vivien Ampoulange, jeune berger installé à Meyrals. "Je voulais redonner vie à la fête de la tradition pastorale", reconnaît-il. "Je ne voulais pas qu'elle tombe dans l'oubli, du coup organiser un concours m'a semblé une bonne idée." Une initiative qui rassemble une quarantaine de bergers et leurs chiens, venus de toute la France.

Étape du championnat de France de chiens de troupeau 🐶 a Meyrals en #Dordogne, catégorie 2 qui concourt avec des border collie pic.twitter.com/82xehH9fys — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) April 1, 2017

"Avoir les yeux sur le chien et sur les brebis"

Et il faut avoir un sacré niveau pour se présenter. "Un bon berger c'est quelqu'un qui sait à la fois regarder son chien et à la fois regarder les brebis pour anticiper ce qu'elles vont faire", explique Gérard Lalande, juge sur cette étape périgourdine. Ecoutez-le au micro France Bleu Périgord :

Les règles sont aussi très strictes : le chien, uniquement de race Border Collie, doit filer droit. "S'il fait trop de changement de direction, il perd des points. Si il s'arrête trop longtemps, il perd des points. Donc il faut que les brebis marchent calmement et le plus droit possible... ", résume l'un des juges. Interdiction pour le chien de les mordre ou de les brusquer, il doit accompagner les cinq brebis dans un parc, en les gardant groupées.

Le chien de Vivien Ampoulange, se prénome... Lascaux. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Les Border Collie restent les meilleurs chiens de berger au niveau de l'instinct — Gérard Lalande, berger et juge

Meilleur berger de France

Ce concours à Meyrals fait partie des nombreuses étapes sélectives organisées partout en France cette année. Les bergers participants doivent concourir dans au moins trois étapes comme celle-ci.

Ils additionnent ensuite leurs points (sur chaque étape, ils peuvent remporter au maximum 100 points) et les douze meilleurs bergers de France participent ensuite à la finale l'automne prochain, près de Marseille. "En fait, on fait la moyenne de trois parcours et on garde les meilleurs pointages", raconte l'un des juges.

En Dordogne, on ignore pour l'instant si des candidats ses sont qualifiés, la saison des concours est pour l'instant plus près du début que de la fin. Mais de sérieux candidats ont glané beaucoup de points, comme Philippe, venu de Haute-Marne et qui a gagné 83 points sur 100 avec son jeune chien, Shep.