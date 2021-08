VIDEO - Etienne, le petit taurillon rescapé de l'abattoir de Feurs, est parti pour son refuge en Normandie

Dans l'étable, Etienne joue dans la paille de l'éleveur qui l'a hébergé après sa fuite d'un abattoir de Feurs la semaine dernière. Mercredi 11 août, le jeune veau est récupéré par la fondation Brigitte Bardot, qui va le transporter jusqu'à un élevage partenaire en Seine-Maritime, où il pourra grandir et vivre la belle vie, qui ne se terminera pas dans un abattoir.

Etienne doit son sauvetage aussi rapide à un alignement des astres assez incroyable. Christophe Marie, le directeur adjoint de la fondation Brigitte Bardot a du mal à en croire ses yeux. "C'est très très surprenant tout ce qui s'est bien combiné pour arriver à cette grâce, finalement." Il énumère. Une intervention des pompiers lors de son évasion, au lieu des forces de l'ordre qui en général tirent sur les bêtes fugueuses. L'utilisation d'un anesthésiant, qui rend la viande impropre à la consommation pendant au moins 35 jours, ce qui accordait un sursis à Etienne. Et surtout, la mobilisation autour du sort de ce veau mâle, issu d'une race à lait, qui n'aurait donc pas été "rentable" à l'âge adulte.

Une pétition pour le sauver a rassemblé 25.000 signatures et une cagnotte en ligne a permis de rassembler plus que les 1.000 euros nécessaires pour racheter la bête. Tout ça en moins d'une semaine. Gisèle Souchon, à l'origine de cette mobilisation, s'en émeut. "C'est une victoire. C'est un soulagement. Je pense que les gens s'identifient à un animal qui cherche à sauver sa peau et sa liberté, et que ça personnalise un peu l'animal." Loin des statistiques sur le nombre d'animaux tué dans les abattoirs chaque jour, Etienne est un petit miraculé.