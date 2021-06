VIDÉO - Euro de football : au Danemark, le plus grand ballon du monde construit en Lego

Alors que Copenhague, la capitale du Danemark, s'apprête à recevoir plusieurs matchs de l'Euro à partir du 11 juin, la célèbre entreprise danoise Lego a construit le plus grand ballon du monde. Une sphère haute de 4 mètres et qui pèse 2,5 tonnes.

Le Danemark ne fait pas partie des favoris à l'Euro, mais le pays a d'ores et déjà remporté une victoire : celle du plus grand ballon du monde construit uniquement avec des briques de Lego. La capitale Copenhague recevra plusieurs matchs de la compétition, notamment tous ceux de la sélection danoise au Parken Stadium, et pour marquer le coup la plus célèbre entreprise du pays a décidé de voir les choses en grand.

Ce gigantesque ballon a été construit uniquement à la main à la Lego House, située à Billund, à l'ouest de Copenhague. L'équipe a dû assembler 173.600 pièces, nécessitant plus 150 heures de travail. Résultat, un ballon haut de 4 mètres et qui pèse 2,5 tonnes. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il porte chance à l'équipe du Danemark, qui se retrouve dans le même groupe que la Finlande, la Russie et la redoutable Belgique.