VIDÉO - Faîtes place... des vaches envahissent le centre-ville de Grenoble !

Elles se sont prélassées tout l'été dans les alpages, elles sont redescendues samedi pour se mettre au chaud pour l'hiver. Une trentaine de vaches ont défilé dans les rues de Grenoble, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Retour en photos et en vidéo sur cette journée.

Elles sont marrons, noires ou rousses. Leur point commun : elles viennent toute de la région. Une trentaine de vaches ont quitté leurs alpages le temps d'un après-midi pour aller à la rencontre des citadins en plein centre-ville de Grenoble. L'occasion pour petits et grands de faire connaissance avec les bovins, mais aussi quelques brebis et même un âne. Moment convivial, de partage entre éleveurs et curieux qui ont aussi eu l'opportunité de goûter aux produits frais de la ferme. Une septième édition réussie pour cette désormais traditionnelle descente des Alpages, et sous le soleil !

Revivez en photos et en vidéo cette septième édition de la descente des alpages

Sereines et détendues, elles attendent une main pour les caresser © Radio France - Julien Morin

Ça sentait le bouc à côté du stand de fromage de chèvre © Radio France - Julien Morin

Il suffisait de bien regarder les 'marcages' au sol pour retrouver trace des vaches © Radio France - Julien Morin

Il tente de se faire passer pour une vache, ne le vexez pas ! © Radio France - Julien Morin