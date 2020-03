VIDEO - Fest-noz du confinement : "ça allait faire deux mois sans danser !"

Aller à un fest-noz sans bouger de son salon ? C'est possible ! Le premier fest-noz du confinement est organisé ce samedi soir et en direct sur facebook.

"Depuis 15 jours on annule beaucoup de fest-noz et de fest-deiz, certains jusqu'à mi-mai donc ça allait faire presque deux mois sans danser" se lamente Stefan Jelou, coordinateur du site Tamm-Kreiz. C'est lui qui a eu l'idée de lancer un fest-noz du confinement, chaque artiste ou groupe se filme depuis son salon pour permettre au plus grand nombre de se dégourdir les pattes en rythme et en cadence.

Ce "fest-noz" live sera pour la première fois en direct depuis le salon ou le studio de musiciens confinés chez eux. "Histoire de changer de cette morosité actuelle et pour se changer les idées". Sur votre écran vous verrez et entendrez donc : Guillaume Blain - Thomas Moisson - Modkozmik - Isabelle Boudet - Chogal - Aurélien Daniélo - Delamaire-Alluin - Ronan Pinc & Morwenn Le NormandPour suivre ce fest-noz, rendez-vous sur le facebook e Tamm-Kreiz.

Sonerien Modkozmik 'zo "bac'het asambles"

Ur Cyber fest-noz mod nevez 'vo disadorn da noz ! Aozet e vo kentañ fest-noz ar c'henfinadeg gant Tamm-Kreiz. Seniñ ha kanañ a raio an arzourien hag an arzourezed deus o saloñs. Sonerien Modkozmik 'zo bac'het holl asambles evit brasañ plijadur an danserien ! Ur video 'zo bet kaset gant Louri Derrien unan deus an tri soner.