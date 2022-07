VIDEO - Fêtes de Bayonne : le Paquito chocolatero

La vidéo du Paquito chocolatero aux Fêtes de Bayonne 2022

10 ans que les festayres attendaient ce moment, 10 ans qu'il était absent des fêtes... La tradition est de retour aux Fêtes de Bayonne avec le Paquito chocolatero. Il est 17h en ce dernier jour des Fêtes de Bayonne. Au Carreau des Halles, les organisateurs font assoir les nombreux festayres présents en file indienne pour former un grand serpentin. Et c'est parti pour un Paquito endiablé avec des mouvements d’avant en arrière des bras levés au rythme de la musique. Comme le veut la tradition, certains festayres n'ont pas tardé à se faire porter et avancer au dessous du serpentin humain à la force des bras des personnes assises.

D'après les organisateurs de ce Paquito chocolatero, le record du monde de participants a été battu avec plus de 8000 personnes présentes !