VIDÉO - Folle Journée : des saxophonistes en concert dans le tramway nantais

Bach, Debussy et bien d'autres... Quatre saxophonistes professionnels ont réalisé un défi fou : donner un concert de musique classique dans le tramway de Nantes. À l'occasion de la 29e édition du festival La Folle Journée , le quatuor Ellipsos a joué dans la ligne 3 du tram pendant trois heures. Une grande première pour les passagers, mais aussi pour les musiciens.

"C'est sport, je suis en nage !", sourit Paul-Fathi Lacombe, l'un des saxophonistes. "C'est assez particulier comme sensation, on se sent léviter en jouant, on a l'impression de flotter, on ne fait plus qu'un avec le mouvement du tram."

"On vient toucher les gens dans leur trajet du quotidien"

Sur les visages des passagers, des sourires, de la curiosité. "C'est surprenant, on ne voit pas ça souvent !", s'émerveille Amhad. C'est justement l'objectif : aller chercher un public différent, pour le saxophoniste Julien Bréchet. "C'est ça qui est fabuleux, c'est la magie de l'instrument, de la musique, qui vient toucher les gens émotionnellement. On vient apporter la musique à des gens qui ne seraient peut-être pas venus au concert. C'est complètement fou !", résume le musicien.

La Folle Journée continue jusqu'à ce dimanche 5 janvier, avec près de 270 concerts de musique classique et 1.900 artistes.