Avec les fortes chaleurs des derniers jours en Charente-Maritime, les équipes du zoo de la Palmyre surveillent de près les 1 600 animaux du parc. Eux aussi ont le droit à des glaces pour se rafraîchir et se divertir.

Des bains pour les manchots et des fruits givrés pour les singes.

La Palmyre, Les Mathes, France

Nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la chaleur. Avec les 30 degrés ambiants depuis ce lundi en Charente-Maritime, les 1 600 animaux du zoo de la Palmyre ont également très chaud.

Les équipes du zoo sont sur le pont pour surveiller les animaux et les rafraîchir. Les grands singes ont le droit à des fruits givrés comme des oranges et des fruits à coques type noix, noisettes et amandes glacées.

Les grands singes ont le droit à cinq repas par jour composés de fruits et de feuillages. Les plus gros mangent jusqu'à six, sept kilos de nourriture.

Les orang-outans se régalent avec des oranges givrées. © Radio France - Catherine Berchadsky

Les gorilles jouent à déglacer les fruits et s'hydratent en même temps. © Radio France - Catherine Berchadsky

Quant aux manchots, c'est bain obligatoire pour ne pas prendre de coups de chaud et pour éviter de se faire piquer par les moustiques! Ils pourraient attraper le paludisme. Les équipes du zoo les arrosent également pendant la journée en été.

Les manchots sont arrosés pendant l'été et les périodes de fortes chaleurs. © Radio France - Catherine Berchadsky