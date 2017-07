VIDEO | Fursac : les festivaliers du Lézart Vert découvrent le lancer d'espadrille

VIDEO | Les festivaliers de la dixième édition du Lézart Vert, à Fursac, se sont essayé au lancer d'espadrille, un sport venu des Pyrénées Atlantiques.

Le festival du Lézart Vert de Fursac a fêté ses dix ans ce week-end à Fursac, avec des concerts de rock, une fanfare improvisée, des ventes d'artisanat et de livres, mais surtout, des jeux plus loufoques les uns que les autres. Parmi eux, un sport qui nous vient du Sud-Ouest et plus précisément des Pyrénées Atlantiques : le fameux lancer d'espadrille !