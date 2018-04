Il gonfle, gonfle et re-gonfle. Gilles Rinckel est un fou des ballons. Tellement fou qu'il a fait de sa passion son métier et qu'il a ouvert la plus grande boutique de ballons de France, à Hoerdt.

Hœrdt, France

Il ne manque pas d'air ! Gilles Rinckel, un Alsacien d'une trentaine d'années est tombé dans les ballons quand il était petit. "C'était par pêché d'orgueil", avoue-t-il. "Je faisais de la magie avec un ami et il est devenu plus fort que moi. Alors que je me suis entraîné sur les ballons jusqu'à devenir meilleur que lui", ajoute-t-il. Une passion dévorante : depuis une dizaine d'années, il réalise d'impressionnantes sculptures sur ballons et a même ouvert Bulle d'R, la plus grande boutique de ballons de France, située à Hoerdt.

Compétitions internationales

Et il ne s'arrête pas là : ce fou des couleurs et de volumes fait même des compétitions internationales : il revient tout juste d'un concours international à San Diego, en mars dernier, où il était capitaine de l'équipe de France de sculptures sur ballons. "On a représenté la Terre en ballons, dans un écrin de fleurs, pour porter un message écologique", explique-t-il. "On a pas fait de podium mais le but est d'ouvrir le monde à l'art du ballon et le démocratiser au maximum", souligne-t-il.

Les ballons de couleur de Gilles Rinckel. © Radio France - Soizic Bour

Plus de 2 000 références

Plus de 2 000 entreprises, magasins et particuliers ont fait appel à Gilles Rinckel depuis qu'il a crée Bulle d'R, sa société, en 2004. Il propose notamment ses prestations à des mariages, des anniversaires, des séminaires, des fêtes d'entreprise.