C'était l'animal de compagnie des résidents. Ils s'en occupaient, le soignaient, le dorlotaient, lui donnaient à manger. Mais beaucoup d'entre eux ne peuvent plus se déplacer jusqu'à son enclos. La maison de retraite a donc décidé de se séparer de Gnouf Gnouf.

Cossé-le-Vivien, France

Il y aura, mardi prochain 15 mai, de la nostalgie, de l'émotion et une énorme reconnaissance pour cet animal qui a égayé, depuis 10 ans, le quotidien des résidents. Ce jour-là, Gnouf Gnouf fera ses adieux aux résidents de la maison de retraite de Cossé-le-Vivien. S'en occuper devenait trop difficile pour des raisons de santé. L'épilogue d'une belle histoire entre les personnes âgées et la bête de 50 kilos. C'est la municipalité de Montsûrs, pour un projet animalier, qui va offrir un refuge à ce gros et sympathique animal de compagnie.

