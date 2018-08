Trie-sur-Baïse, France

Le 26 juillet dernier Trie-sur-Baïse accueillait un départ d'étape du Tour de France, et même s'il y avait plus de monde ce jour-là, l'ambiance était aussi festive ce dimanche, pour le grand retour de la Pourcailhade. Au programme des courses de porcelets, un lancer de cochons... en peluche, et les très attendus championnats de France de cri du cochon et de mangeur de boudin.

Noël Jamet imbattable au cri du cochon !

Un candidat faisait figure d'épouvantail : Noël Jamet, déjà multiple champion de France ici-même, et champion du monde. Il faut dire qu'avec son costume fait-main et sa technique qu'il peaufine depuis des années, difficile de rivaliser.

Noël Jamet pousse la performance très loin... © Radio France - DG

Tous les participants, diplômés, de cette édition du championnat de France de cri du cochon. © Radio France - DG

Noël Jamet ajoute une ligne de plus à son palmarès ! © Radio France - DG