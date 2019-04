VIDÉO I Une supportrice Rouge et Noir chante "Ramenez la coupe au Stade Rennais"

Manon, une jeune chanteuse bretonne également supportrice du Stade Rennais parodie la chanson "Ramenez la coupe à la maison" pour la finale de la Coupe de France entre Rennes et le PSG. La nouvelle chanson publiée sur Youtube s'intitule "Ramenez la coupe au Stade Rennais".

Rennes, Bretagne, France

A la veille de la finale de la Coupe de France entre le Stade Rennais et le PSG samedi 21h au Stade de France, une jeune bretonne publie sa chanson pour encourager les Rouge et Noir. Chanteuse, et supportrice de Rennes, elle chante sur Youtube "Ramenez la coupe au Stade Rennais", reprise de la chanson deVegedream pour le Mondial des Bleus l'été dernier.

Manon reprend le principe de la chanson originale, en citant un à un les noms des joueurs du Stade Rennais et leurs qualités sur le terrain.

La vidéo cartonne déjà sur le net.

La chanson originale: