VIDÉO - Il gravit l'Everest en Normandie

Quentin Grieu s'est lancé un défi un peu fou ce jeudi 23 juillet. Il a monté les marches d'Houlgate et la côte de la station balnéaire pour réaliser une "Everesting". La répétition des efforts (115 montées et 115 descentes) lui permet d'égaler la montée de l'Everest qui culmine à 8.848 mètres.

Après plusieurs semaines de confinement, Quentin Grieu a voulu prendre l'air ce jeudi 23 juillet à Houlgate (Calvados). En vacances chez ses parents qui vivent juste à côté, à Auberville, il s'est lancé un défi : gravir l'Everest en Normandie. "Cela s'appelle l'Everesting, explique cet habitué des courses à pied longue distance. Ça vient au départ du cyclisme de vouloir monter l'Everest à vélo. Et ça s'est transposé à la course à pied." Une idée qui lui a pris comme ça raconte sa maman, Florence : "il nous l'a annoncé y'a quelques jours, je vais faire les marches d'Houlgate, j'ai envie de monter l'Everest."

Et pour réussir la performance, Quentin Grieu s'attaque aux "fameuses" marches d'Houlgate, très connues de plusieurs générations de judokas français qui ont l'habitude de les gravir quatre à quatre en stage. Ainsi, il s'est attaqué au 139 marches, à la côte, avant de finir à nouveau par des marches qui mènent à la table d'orientation de la station balnéaire. Le tout pour un dénivelé positif de 80 mètres.

Les "fameuses" marches d'Houlgate dans le Calvados © Radio France - Jean-Baptiste Marie

115 montées, 115 descentes

Un parcours que Quentin Grieu a effectué 115 fois dépassant même la hauteur de l'Everest qui culmine à 8.848 mètres. "C'est vraiment un challenge stupide, sourit l'intéressé qui vit à Londres. Parce que je ne suis pas obligé de le faire. Il n'y a pas de course. Je ne vais rien gagner. Mais c'est juste pour moi. Après cette période de Covid du début d'année, j'avais besoin de relever un challenge. Et c'est une manière aussi de prouver que l'on peut se lancer des défis sans avoir besoin de prendre le départ d'une course et de mettre un dossard sur son tee-shirt." Commencé à 5h30 du matin, il devait fournir 16 heures d'effort pour réussir son défi. Quentin Grieu a finalement stoppé après 13 heures de courses et 91 montées-descentes : "je suis hyper content et absolument pas déçu mais je ne me voyais pas finir à minuit !"