Cornille, France

Roger a la mâchoire serrée, les yeux embués. Ce Périgourdin installe, solidement, sur le portail de sa maison à Cornille, deux plaques hommages à Johnny Hallyday. L'idole de sa jeunesse y apparaît, en relief, le visage sombre. Sur un fond gris, sa fille a écrit les titres des chansons préférés de Roger. "Que je t'aime, je te promets etc" détaille Roger "C'est une affaire de famille, mon gendre soude sur le portail, ma fille écrit les belles lettres". Ces plaques, Roger, fan depuis l'âge de 10 ans, les a eu à Noel. "Avec un service à whisky Johnny Hallyday".

VIDEO - Deux plaques en hommage à Johnny Hallyday sur son portail

Roger n'est pas peu fier du travail accompli. "Des gens me disent que c'est trop" continue-t-il "Moi, je suis content, ça me plaît". Roger craint que son portail attire un peu trop les convoitises. "C'est bien fixé, et puis ma chambre donne sur le portail". Mais il est prêt à faire fabriquer des plaques identiques pour d'autres fans, comme lui. "Mon gendre est soudeur de métier, mais on aura le brevet". Deux aigles de pierre semblent veiller sur les plaques. "Le lampadaire de la rue donne un éclairage sur les plaques, la nuit" observe Roger, qui a vu entre 5 et 10 concerts de Johnny Hallyday "Comme sur scène, il attire les projecteurs".