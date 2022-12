VIDÉO - Il installe une crèche de noël géante dans son jardin en Dordogne

C'est peut-être la plus grosse crèche de Dordogne, d'ailleurs, elle est tellement énorme qu'on ne peut pas la louper quand on passe dans la rue de Jean-Claude, à Neuvic. Comme chaque Noël depuis 20 ans, Jean-Claude l'a installée sous un auvent, juste devant chez lui. Il y a Jésus, Marie, et Joseph mais pas que. Elle raconte toute une histoire.

ⓘ Publicité

Des centaines de santons

Cette crèche, c'est un peu une station de sports d'hiver. Tout en haut, il y a le village illuminé, la piste de ski, des biches dans les bois, des pères Noël sur des patins, et tout en bas, le TGV, dans la vallée, pour amener les vacanciers. La crèche mesure 4 mètres 50 sur 3 mètres. Chaque année, il met un mois à tout installer.

Jean-Claude est très content de sa crèche, c'est un vrai passionné. "J'ai commencé en 2001 avec une petite crèche avec des petites maisons, deux ans après il y a eu le concours des plus belles crèches de Neuvic, et pendant 10 ans je gagnais toujours le premier prix", dit-il fièrement. Des gens du village mais aussi de plus loin, de Brive, parfois de Paris viennent admirer sa jolie crèche. Il l'allume tous les soirs de 18h à 22h jusqu'à début janvier. La crèche est rue de la Mazille à Neuvic. euvic dor