VIDÉO - Il monte la Dune du Pilat en échasses et veut remettre cette tradition landaise au goût du jour

La vidéo a été vue 50.000 fois sur l'application TikTok et près de 20.000 fois sur Facebook. Julien Adrover, Girondin et "Landais de coeur", a monté la Dune du Pilat en échasses il y a quelques jours. Le jeune homme souhaite désormais faire un tour de France pour remettre sa passion au goût du jour.

Julien Adrover a 21 ans. À 9 ans, il tombe amoureux des échasses et s'inscrit dans l'association des échassiers de "Lous dé Bazats" dans sa commune, à Bazas (Gironde). "Ce n'est pas du tout une tradition familiale, je suis vraiment tombé amoureux de cette coutume landaise. Et depuis quelque temps, je réfléchis à en faire des vidéos", explique-t-il.

Celui qui se dit "Landais de cœur" a donc décidé de monter la Dune du Pilat en échasses pour la première étape de son projet. "On a fait ça il y a trois semaines avec un ami, les gens sur place étaient très intrigués. Et quand j'ai publié la vidéo, ça a cartonné, je n'étais pas prêt", sourit le jeune homme.

Sur son compte TikTok, "Echassier Trotteur", la vidéo de Julien Adrover cumule déjà 50.000 vues. Elle a également été reprise par la page Facebook "Que faire dans les Landes", et vue près de 20.000 fois. Le message sur la vidéo a, en effet, bien fait rire les internautes : "quand tu as la flemme d'avoir du sable dans les chaussures".

Un projet de tour de France en échasses

Julien Adrover a déjà d'autres projets en tête. Il se prépare à monter en échasses La Rhune, au Pays Basque, le week-end du 20 mai. "C'est 900 mètres de dénivelé. Les derniers 300 mètres ne sont que dans les cailloux. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Je suis pas mal soutenu, par des marques notamment, c'est super", poursuit-il.

Le jeune homme voit ce projet comme une belle vitrine pour la tradition landaise. "Avec les réseaux sociaux, on peut être vu facilement. Alors pour la fête du jambon à Bayonne, la foire au vin de Bordeaux par exemple, je me lance donc des défis avec des amis et on les filmera. C'est assez ironique de se dire qu'un Girondin fait de la pub pour les Landes, mais je suis Landais de cœur", sourit Julien Adrover.