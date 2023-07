VIDÉO - Il organise une chenille géante sur la place de l'Horloge à Avignon

Il n'y a pas que le théâtre en ce mois de juillet à Avignon ! Une grande chenille s'est formée ce mercredi soir sur la place de l'Horloge derrière Vincent Piguet, dit La Pigue. Ce "chenilliste", professeur de chenille à Paris et fondateur de la Chenille School Academy, a profité d'une passage dans le Sud-Est pour proposer un cours.

ⓘ Publicité

Celui qui a battu le record de la plus grande chenille à Rouen , pendant l'Armada, a ainsi réuni quelques dizaines de personnes pour une grande chenille synchronisée. "Il n'y a pas besoin d'avoir un grand sens de la danse, mais il faut surtout avoir envie de se marrer, de partager avec les autres, et d'imaginer des pas ensemble, explique-il. Et ça marche super. Je ne pensais pas qu'ils auraient le niveau à Avignon mais si, ça marche super bien", salue Vincent Piguet.

Le professeur de chenille Vincent Piguet. © Radio France - Adèle Bossard