VIDEO - Il recrée le centre-ville de Maîche en miniature

Atteint de la maladie de Parkinson, Christophe, 52 ans, s'est lancé le défi de recréer le centre-ville de Maîche (Doubs) en miniature. Après 400 heures de travail, sa maquette est exposée au premier étage de la mairie de Maîche. Bâtiments, neige, personnages, décorations lumineuses de Noël, tous les détails sont identiques à l'originale !

Je bricole pour oublier ma maladie"

"Pour moi c'est une thérapie", explique Christophe de sa voix chevrotante. Atteint de la maladie de Parkinson, l'homme de 52 ans ne peut plus travailler, mais il n'est pas du genre à "juste rester devant la télévision". Alors, "je bricole pour me rendre utile et ça me permet d'oublier la maladie", raconte Christophe, heureux créateur d'une maquette du centre-ville de Maîche.

La mairie, plus vraie que nature, a été réalisée en bois, avec des matériaux de récupération. © Radio France - Rachel Saadoddine

400 heures de travail étalées sur 1 mois

Cette maquette représente un travail long de quatre semaines. Un mois durant lequel le maire, Régis Ligier, et son adjointe, Véronique Tatu, ont soutenu Christophe. "On voulait décorer la mairie et on avait cet espace, au premier étage, sous une voûte, à remplir", détaille Véronique Tatu.

Un petit carrousel avec un moteur tourne en permanence, décoré de guirlandes lumineuses. Des figurines habitent la ville minature. © Radio France - Rachel Saadoddine

Une maquette à découvrir à la mairie de Maîche

Un véritable village de Noël en miniature qui attend au chaud, à la mairie, que les Maîchois et Maîchoises viennent le découvrir. Nul doute que les commerçants seront impressionnés de voir leurs boutiques recréées à l'identique dans ce centre-ville aux allures de maison de poupées.