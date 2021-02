VIDÉO - Il roule à vélo sur l'arche d'un pont surplombant l'Isère, des images vertigineuses !

Ce sont des images qui donnent le vertige, où on ne peut pas s'empêcher de penser au danger. Et pourtant, Antoni Villoni, un sportif de l'extrême, avait attendu que les conditions parfaites soient réunies. Il a franchi en novembre 2020 le pont du Sablon à Grenoble, à vélo, sur quelques centimètres.

Ses deux vidéos ont déjà été vues plus de deux millions de fois sur Tiktok, plus d'un million de fois sur Instagram. Et pour cause, Antoni Villoni se donne en spectacle et nous donne des sueurs froides. Ce sportif de l'extrême est un accroc à l'adrénaline. En novembre 2020, il a décidé de franchir le pont du Sablon, surplombant l'Isère, entre Grenoble et La Tronche (Isère), sur une arche en béton de quelques centimètres. Il a publié son exploit tout récemment sur les réseaux sociaux. Pas le droit à l'erreur. Le cycliste et skieur, originaire d'Avignon, connaît bien le secteur grenoblois, les Alpes en général, et mêle souvent vitesse, vertige, voltige en toute connaissance des dangers.

France Bleu - Pourquoi avez-vous décidé de franchir ce pont en particulier ?

Antoni Villoni - Je connais bien Grenoble. Je faisais mes études à Digne-les-Bains et je venais souvent ici, j'y avais des amis en colocation. Ce pont, j'ai toujours voulu le faire. C'est une ligne urbaine assez compliquée. Des fois, je suis sur des crêtes, au bord de précipices, avec mon vélo d'enduro. Avec lui, je peux tout faire.

Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes allé sur ce pont et cette arche vraiment pas large ?

Elle fait la largeur de trois pieds, donc près de 80 centimètres. Je savais que je pouvais le faire, je voulais essayer cette montée... Je suis toujours à la recherche d'adrénaline. En plus, je n'étais pas seul, j'étais avec un ami qui sécurisait la zone au cas où il y ait des piétons. Il n'y avait pas de surprise, tout était calculé, les conditions réunies étaient parfaites.

Aviez-vous conscience du danger ?

À mes yeux, il n'y a pas de danger. J'ai fait tellement "pire". Notamment, une vidéo récente où j'ai 150 mètres de vide, sur un chemin étroit, à côté d'une barrière. Là, j'ai bien attendu, tout était parfait : il faisait beau, pas de vent, pas de chaussée mouillée ou glissante. Quand je me déplace, je peux patienter plusieurs jours pour tenter et tourner une vidéo. Là, je savais que ça allait passer, je ne me mettais pas moi ni personne en danger, il n'y avait aucun problème.

Il ne faut quand même pas vous imiter...

C'est certain. Tout est calculé, toutes les conditions sont parfaites. J'ai un partenaire pour mon équipement (Commençal, ndlr). Je ne fais que des vidéos de ce style et je ne peux pas me permettre de laisser une place au doute. Ce n'est pas donné à tout le monde, il ne faut pas faire de bêtises. J'ai eu beaucoup de retours positifs, très peu de retours négatifs.

Quels sont vos prochains objectifs ?

Je n'ai pas forcément d'objectif mais comme je le disais je suis drogué à l'adrénaline et je pense que je vais forcément sauter, aller vers le base jump.