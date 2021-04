VIDEO - Il sauve une maman dauphin prise dans une bouée au large de Saint-Cyr-sur-Mer

L'histoire aurait pu être dramatique mais Nicolas Raffi vient de la rendre belle ! Ce mardi 13 avril en mer, ce sportif seul, en wingfoil (une aile que l'on tient via un wishbone ou des poignées sur une planche de foil) au large de Saint-Cyr-sur-Mer il aperçoit un dauphin en difficulté. Très vite il comprend que l'animal est en fait pris au piège dans une bouée, et son bébé tourne autour, sans doute très inquiet de voir sa maman bloquée. Nicolas Raffi n'a rien qui peut lui permettre de sauver le dauphin, il décide donc de retourner à terre et revenir avec un ami et son bateau.

C'était incroyable de les entendre communiquer et de voir le bébé rester là malgré notre présence pendant que nous la décrochions - Nicolas Raffi

Quarante cinq minutes plus tard les deux hommes retrouvent le dauphin toujours coincé, s'approchent et tentent de le sauver. C'est Nicolas qui prend un couteau et s'attaque à couper ce qui retient le dauphin. Sur les images on voit la femelle rester plutôt calme et Nicolas qui tente à tout prix de la libérer. Au bout de quelques minutes c'est réussi et la femelle retrouve la liberté.

Sur la vidéo que Nicolas a posté sur sa facebook on devine son bonheur d'avoir réussi à sauver le dauphin avec son ami. Une aventure qu'il qualifie lui même "d'inoubliable" et de très nombreux internautes ont commenté les images et félicité le varois pour son geste.