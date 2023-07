VIDÉO - Il tire le train de l'Ardèche à la force des cheveux

Il s'était lancé ce défi un peu fou et il l'a réussi : Thamer Aljouhari, 39 ans, a tiré plus de 30 tonnes d'acier accrochés à ses cheveux ce mercredi 19 juillet, à Saint-Jean-de-Muzols. Grâce à une pince solidement fixée, il a réussi à tracter deux voitures du train de l'Ardèche dans lesquelles avaient pris place plusieurs dizaines de spectateurs et supporters.

Aljouhari est syrien, réfugié politique en France depuis 2014, habitant et travaillant à Épinouze, dans la Drôme. Il a pratiqué la "force naturelle" dès son plus jeune âge, car son père faisait des démonstrations à travers le monde. Il est bien décidé à reprendre son activité.